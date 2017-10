Wordt het bij mirakel Anderlecht niet, is de kans klein dat Vanhaezebrouck naar deze club gaat: "Hij staat niet ter discussie"

De positie van Ajax-trainer Keizer was lange tijd erg wankel. Zelfs na de overtuigende 0-4 zege tegen Heerenveen, was niet iedereen overtuigd of de oefenmeester wel zou aanblijven in Amsterdam. Volgens De Telegraaf hebben de spelers en staf ondertussen intern het vertrouwen uitgesproken in de trainer.

Keizer wat steviger in het zadel dus. De kans lijkt dan ook klein dat Hein Vanhaezebrouck trainer wordt in Amsterdam. Zijn naam werd her en der genoemd als mogelijke vervanger voor Keizer indien laatsgenoemde de deur wordt gewezen. Ajax staat na zeven speeldagen zesde en volgt op vijf punten van leider PSV.