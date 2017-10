Dankzij Frutos heeft Gerkens zijn visitekaartje kunnen afgeven aan Vanhaezebrouck

Dertien minuten tegen ex-club Sint-Tuiden, iets minder dan een uur tegen AA Gent, zoveel speelminuten kreeg Pieter Gerkens van René Weiler dit seizoen. Het was dan ook vrij verrassend te noemen dat de Limburger onder Nicolas Frutos elke match in actie kwam, niet altijd als basisspeler, en kon tonen tot wat hij in staat is, zoals hij dat bij Sint-Truiden geregeld deed.

Tegen Waasland-Beveren speelde Anderlecht werkelijk dramatisch. Het middenveld had toen geen vat op het spel van trainer Phillipe Clement. Gerkens gaf met zijn invalbeurt een nieuwe en broodnodige impuls aan het spel van paars-wit, wat hen uiteindelijk ook de drie punten opleverde door goals van Stanciu en Spahic.

Zijn sterke prestatie werd bekroond met een basisplaats tegen Celtic in de Champions League. Daar ging Gerkens met zijn teammaats volledig ten onder. Toch was hij tegen de Schotten zeker niet de slechtste man op het veld.

Toen hij tegen Standard gisteren een weer maar eens bleke Chipciu verving, deed hij het niet onaardig op de rechterflank, een ongebruikelijke positie voor hem. Met een pre-assist zorgde Gerkens mee voor een moeizame maar verdiende overwinning voor Anderlecht tegen de grote rivaal.

Met zijn betrokkenheid in het spel, zijn passing en techniek zou Gerkens een steunpilaar kunnen worden in het team van Hein Vanhaezebrouck, naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe Anderlecht-trainer. de ex-Gentcoach houdt van dominant voetbal en balbezit en de 22-jarige middenvelder voldoet zeker aan dat plaatje.