Dikkenek - Zeg het met frikandellen: onze toppers en floppers van de week, in een slachthuis in Anderlecht

Heerlijke tifo

Want het moet gezegd: het was een heerlijke tifo waarmee de fans van Anderlecht op de proppen kwamen. Begreep iedereen hem? Misschien niet, maar tegen Standard kwam de boodschap bij de Luikenaars alvast wél aan.

Geen nacht van de wansmaak, maar een beetje cult in de strijd gooien? Het is altijd een goed idee. Het paars-witte instituut wankelt al maanden (jaren?), maar de supporters begrijpen wél nog waar het over gaat. Sukkelaars? Nee, Dikkenek(ken).

Je viens de me faire carjacker

Moeskroen lepelde weer van het beste voetbal van het weekend op de Belgische voetbalmatten, maar zou uiteindelijk toch nog punten gaan verliezen. Dankzij doelman Colin Coosemans van KV Mechelen.

Die zorgde voor een serieuze hold-up in Henegouwen. Zijn controle, zijn dribbel en zijn voorzet zullen nooit de geschiedenisboeken ingaan als technisch hoogstaand, maar dat ze de geschiedenisboeken ingaan is nu al duidelijk. Van cult gesproken …

Waasland-Beveren

Ook op dreef: Philippe Clement met zijn vrank en vrij voetballend Waasland-Beveren. Als ze de komende weken ook nog de naïviteit uit hun spel kunnen halen?

Dan wenkt misschien wel nog play-off 1 voor de youngster. Met dank ook aan Morioka, een absolute topper.

FLOP

Slachthuis Anderlecht

Na een weekje flirten met Hein Vanhaezebrouck in een soortement van slapstickverhaal over bedenktijd werd op het veld pijnlijk duidelijk dat zelfs Hein het moeilijk zal hebben om van paars-wit iets te maken.

Veel fijne vleeswaren lopen er niet rond in het Astridpark, gelukkig kan je met slachtafval de beste frikandellen maken. Het zal met een speciaal recept moeten gebeuren om er weer iets interessants van te maken op Neerpede.

Knokken onder elkaar

Een eerste keer voor de actie, een tweede keer uit principe en een derde keer want nooit twee zonder drie. Niet enkel scoorden zowel Eupen als Genk drie keer in een erg leuke pot voetbal Am Kehrweg, er werd ook gevochten.

Neen, niet op het veld. En zelfs niet tussen de fans van Eupen en die van Genk. Het waren de bezoekende fans die het onder elkaar even regelden. Zo mogelijk nog droever dan het teleurstellende puntenaantal van de troepen van Stuivenberg.

Brilletje op?

Er was weer wat te doen over de arbitrage afgelopen weekend. Een aantal strafschopgevallen die dubieus waren te noemen, iets met de ingooi voorafgaand aan de 1-0 in Waasland-Beveren tegen Antwerp, …

Genoeg om over te debatteren, temeer de videoref nog niet overal is geïnstalleerd (en ook niet altijd een betere oplossing geeft. Claudy zou zeggen: “Tiens, mets tes lunettes va couillon. Tu verras peut-être plus clair la prochaine fois!” Brilletje op dus …