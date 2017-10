Dit is wat leeft in de Genkse spelersgroep na het gelijkspel in Eupen

"Die eerste helft op Eupen, dat is echt niet wat we willen brengen", vertelt Vukovic in gesprek met Voetbalkrant. Hij ging zelf niet helemaal vrijuit bij die eerste tegentreffer. "Ik wilde uitkomen en de kopbal afblokken, maar ik denk dat de bal via mij in doel belandde."

De tweede helft liep het volledig anders en toonde Genk de vechtlust die de voorbije weken steevast ontbrak. "We hebben hard gevochten en kregen nog kansen om te winnen. De coach zei dat we het moesten doen voor onze supporters en we hebben meer gedrukt en vastberadenheid getoond."