Diverse topclubs aanwezig tijdens match Jupiler Pro League, waarvan je het niet meteen zou verwachten

Naast Marseille, Dortmund en Valencia waren ook Alaves, Lens, Nice, Leeds en Malaga aanwezig in het stadion van … Moeskroen. Jawel, de match tussen Les Hurlus en de Kakkers uit Mechelen zorgde voor heel wat belangstelling.

Vanuit de Belgische competitie was er interesse van Genk, Eupen, OH Leuven, Club Brugge, Zulte Waregem, Standard, Lokeren, STVV en Anderlecht. Of ze ook met een goed rapport naar huis gingen na de wedstrijd? Dat is een andere zaak.

Olinga en Govea lieten op het middenveld van Moeskroen wel opnieuw wat goede dingen zien, maar topschutter Bolingi liet het een beetje na. Logan Bailly en Colin Coosemans zijn bij de meeste buitenlandse clubs dan weer al bekend, dus vermoeden we dat ze niet meteen voor hen kwamen scouten.

Een opvallend beeld was het in ieder geval wel. Toch blijven de spelers van Moeskroen rustig onder al de aandacht voor hun persoon: “We moeten gewoon gebruik maken van de twee weken interlandbreak om de koppen bij elkaar te steken en goed te werken", aldus de teneur.