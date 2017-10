Ook blessuremiserie bij Bayern, Anderlecht ziet topspeler niet komen (mogelijk einde carrière)

Bayern verloor Franck Ribéry met een knieblessure. De diagnose is nog niet bevestigd, maar waarschijnlijk zijn de kruisbanden afgescheurd. Mogelijk betekent dat zelfs het einde van de carrière van de 34-jarige flankspeler.

Hij blesseerde zich zonder contact. Vandaag volgen er meer onderzoeken, maar in München was al te horen dat er weinig twijfel over bestaat dat het inderdaad om de kruisbanden gaat. Dat zou betekenen dat zijn seizoen erop zit en op zijn leeftijd nog terugkeren lijkt moeilijk.