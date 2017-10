Paars-wit geeft Vanhaezebrouck dit toploon, assistenten pakken nu al hun koffers

De grote verandering: dat is wat er deze week op Neerpede moet gebeuren. Het wordt een komen en gaan van mensen. David Sesa en Thomas Binggeli pakken vandaag reeds hun koffers om plaats te ruimen voor een nieuwe technische staf, die Vanhaezebrouck helemaal zelf mag samenstellen.

Vanhaezebrouck krijgt zelf een toploon van 1,2 miljoen euro bruto. En daarnaast mag hij zijn eigen assistenten kiezen. Yves Vanderhaeghe en Karim Belhocine werden gepolst en zullen waarschijnlijk ook meekomen. Voor Frutos, die voor Vanhaezebrouck veel te ambitieus is om in zijn staf te zitten, is er geen plaats.