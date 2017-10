Hoe krijgen we dezelfde De Bruyne bij de Rode Duivels als bij City? "De ploeg moet niet in functie van mij spelen, ik moet in functie van de ploeg spelen"

En dat zijn de Rode Duivels nog niet. Wat moet er dan gebeuren bij België dat De Bruyne ook kan floreren zoals in de Premier League? De middenvelder gaf zelf het antwoord: "Niets!", zei hij ferm. "Er moet niks veranderen. De ploeg moet niet in functie van mij spelen, ik moet in functie van de ploeg spelen."

Mijn doel is ook niet om een goed WK te spelen, mijn doel is het WK te winnen

"City speelt ook niet in functie van mij. Maar in een club is dat anders. Daar kan je zelf de spelers kopen die in het systeem passen. En bij ons past iedereen daar in. Dat kan je niet vergelijken met de nationale ploeg. Nu hebben we 9 maanden om alles te perfectioneren. Mijn doel is ook niet om een goed WK te spelen, mijn doel is het WK te winnen", gaf hij mee.

Drie systemen in één match

De Bruyne rendeert dus bij City omdat alle omstandigheden rond hem ook perfect zijn. "Daar hebben we hard voor gewerkt. We gaan soms van een 3-4-3, naar een 4-3-3, naar een 4-2-3-1, allemaal in dezelfde match. Dat gebeurt niet vaak bij andere ploegen. Tactisch zijn we 10-15 minuten per training daarmee bezig. Maar echt stilstaand soms. Dan gaat het om details: wie waar moet druk gaan zetten."