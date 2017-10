Bepalende spelers Anderlecht uit vorm: "Hij speelde een goeie match" en "Het zal wel komen"

Teodorczyk kreeg tegen Standard wel een paar goeie kansen, enkele zelf afgedwongen. Maar scoren blijft o zo moeilijk. "Teo heeft een goeie match gespeeld", vond Frutos. "Hij woog op de verdediging en hij heeft toch kunnen schieten op doel. De bal wou er gewoon niet in."

Hanni is dan weer een andere zaak. "Het is een bepalende speler en het zal wel komen", heeft Frutos er nog goeie moed in. "Hij vertrekt nu naar zijn nationale ploeg en daar zal hij wat nieuwe lucht kunnen opsnuiven."