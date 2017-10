🎥 😄 Crystal Palace-fan maakt compilatie Doelpunt Van de Maand voor zijn club, veel werk heeft hij niet gehad

Nul punten en nul gescoorde goals, zo oogt de wel erg magere balans voor Crystal Palace in de maand september. Op die manier wordt het wel heel lastig om een doelpunt van de maand te kiezen. Gelukkig is er toch nog een kanshebber!

In de League Cup deed Crystal Palace namelijk iets dat de club de voorbije speeldagen had nagelaten: scoren. Tegen het Huddersfield van Laurent Depoitre werd met 1-0 gewonnen door een goal van Bakary Sako. Reden genoeg voor een toegewijde fan om een compilatiefilmpje te maken.

Opgelet: het laden van de video kan enkele momenten duren

@CPFC ⚽️Goal of the month, for September. Vote for your favourite👍🏼🔴🔵 #cpfc pic.twitter.com/1NFQQoi6LD