Kapitein, maar uitgejouwd door eigen publiek, terwijl anderen meer krediet krijgen

19 assists en 13 goals, daarvoor was Hanni persoonlijk verantwoordelijk vorig seizoen. Deze jaargang is het allemaal veel minder, maar de kritiek was er ook al vorig seizoen. Grotendeels de schuld van René Weiler, die hem dat vergiftigd geschenk rond zijn arm aanbood. De fans wilden immers altijd Youri Tielemans als kapitein zien.

Hanni heeft daardoor heel wat minder krediet dan bijvoorbeeld Lukasz Teodorczyk, die dit seizoen ook nog niet veel deuken in pakjes boter getrapt heeft. Of zelfs als Nicolae Stanciu, die in twee seizoenen tijd nog niet aan de statistieken van Hanni kan ruiken, maar wel 10 miljoen gekost heeft en zich elke keer de longen uit het lijf loopt.

Loom

En dat is waar de meeste fans zich aan ergeren. Hanni heeft een stijl die loom oogt en hij wordt verweten zijn truitje niet nat te maken. Als daar dan nog bijkomt dat zijn acties op dit moment niet lukken, heeft hij de boter gegeten.