De Smet legt de vinger op de wonde: "We zijn naïef, we hebben 'klootzakskes' nodig"

Dit is echt een groot werkpunt -Stijn De Smet Deel deze quote:

"Het is een groot werkpunt voor ons. We kwamen in de laatste vier wedstrijden bijna altijd op voorsprong, alleen in Antwerp niet. Het is geen gebrek aan kwaliteit, maar wel aan maturiteit. We beseffen allemaal dat we meer dan die negen punten hadden moeten hebben."

"We willen uiteraard altijd aanvallend voetballen, maar door dom balverlies geven we vaak de ruimte weg. We spelen naïef en hebben misschien meer klootzakjes nodig in ons team."