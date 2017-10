Vandenbempt ziet toekomst voor gedroomde assistent van Vanhaezebrouck: "Een job met doorgroeimogelijkheden, tenzij je Nicolas Frutos heet"

De jongste jaren schoof de T2 van Anderlecht meermaals door naar de post van T1. Denk maar aan Besnik Hasi, Frank Vercauteren en ook Ariël Jacobs. "Vanderhaeghe kan zich spiegelen aan Jacobs", zegt Peter Vandenbempt op Sporza. "Die was al vele jaren hoofdcoach in eerste klasse. Hij had met La Louvière zelfs de beker gewonnen."

Schoonmoeder

"Maar Jacobs werd uiteindelijk toch assistent onder Frank Vercauteren bij Anderlecht. Ik herinner mij dat Vercauteren dat niet graag had, want hij zag Jacobs als een soort schoonmoeder."

"Later zou Jacobs nog vier jaar hoofdcoach worden van Anderlecht, met onder meer twee titels en een beker. Assistent bij Anderlecht is dus een job met doorgroeimogelijkheden. Tenzij je Nicolas Frutos heet", besluit de commentator.