Wat met Romelu Lukaku bij de Rode Duivels? Belgische voetbalbond geeft update over zijn blessure

"Romelu Lukaku onderging vanmiddag een MRI aan de enkel, maar er werd geen breuk of andere structurele schade vastgesteld", laat de KBVB weten. "De komende dagen zal hij een apart programma volgen en zal zijn toestand nauwgezet gevolgd worden."

Voorlopig is nog niet duidelijk of Big Rom forfait moet geven voor de interlands tegen Bosnië en/of Cyprus. Zijn coach bij Manchester United José Mourinho liet in aanloop naar de interlandbreak al een ballonnetje op om de aanvaller rust te gunnen. (Dat leest u HIER)