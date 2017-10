Vanhaezebrouck en Vanderhaeghe herenigd bij Anderlecht? "Yves kreeg een mentale tik, hopelijk kan hij met Hein meevaren"

Karim Belhocine (die twijfelt zoals u HIER kan lezen) en Yves Vanderhaeghe, met wie Vanhaezebrouck samenwerkte bij KV Kortrijk, zijn momenteel de namen die het vaakst opduiken.

"Ik snap dat Vanhaezebrouck met Vanderhaeghe iemand wil meenemen die het huis kent", zei Bob Peeters toen het thema zondagavond aan bod kwam in Sports Late Night."

Kiezen tussen T1 of T2 bij Anderlecht

De vraag is of Vanderhaeghe na zijn succesvolle passage bij KV Oostende weer T2 wil worden. "Dat zal nu blijken", ging Geert De Vlieger verder. "Hij gaf vroeger al aan dat dat een optie was om op lange termijn trainer te zijn bij Anderlecht. Maar hij bouwde intussen al een aardig palmares op. Hij zal dus moeten kiezen."

"Yves heeft toch een mentale tik gekregen", vermoedt Peeters. "Enkele jaren met Hein meevaren op een hopelijk rustige zee zou de ideale oplossing zijn om op termijn weer te groeien."