Vanderhaeghe niet enkel in beeld als T2, deze twee clubs denken aan hem als T1

Vanderhaeghe is door Vanhaezebrouck gevraagd om mee te komen naar Anderlecht. Vandaag of morgen wordt Hein trouwens officieel aangekondigd door Anderlecht. Gedaan met rookschermen op te trekken... Maar over Vanderhaeghe is er heel wat meer onduidelijkheid, al zou die wel vandaag al de knoop kunnen doorhakken.

De ex-trainer van Oostende is immers ook al voorzichtig gepolst door twee andere Jupiler Pro League-clubs: Genk en Standard. Voorzichtig aangezien bij beide clubs de trainer nog op zijn stoel zit, al wankelen die wel serieus. Vanderhaeghe zou in beeld zijn indien die twee het tij niet kunnen keren.

Toekomstperspectieven

Maar bij Anderlecht heeft hij de kans om rustig door te groeien en straks wel zijn droomjob als T1 van paars-wit op te nemen als Vanhaezebrouck vertrekt. Sowieso is de houdbaarheidsdatum van een coach in het Astridpark beperkt. Daarom neigt Vanderhaeghe ook naar paars-wit, want er zijn toekomstperspectieven. Dat werd hem ook duidelijk gemaakt door Vanhaezebrouck zelf.