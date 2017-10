Vermoeidheid reden voor puntenverlies? "Zij hadden meer last van krampen dan wij"

"Het was in ieder geval frustrerend. We kregen erg veel kansen, maar konden zelf niet scoren. En net na de rust kregen we volledig het deksel op de neus", aldus Sander Coopman in een eerste reactie.

"Op het einde voelden we misschien wel een beetje de zware benen, maar we hebben kansen genoeg gekregen en speelden echt niet slecht. Het zat gewoon allemaal een beetje tegen."

"We misten wat scherpte in de grote rechthoek, dat klopt", pikte coach Francky Dury in. "En we misten wat creativiteit en duelkracht. Ik ben zwaar ontgoocheld, maar kan mijn spelers niks verwijten."

"Iedereen is er namelijk vol voor gegaan. Ik zag nog veel goede dingen, dus ik denk niet dat de vermoeidheid echt zo'n zaak was. Ik zag bij wijze van spreken meer spelers van Lokeren met krampen dan bij ons. Eigenlijk hadden we de match al verloren na negen minuten, met dat vroege tegendoelpunt."