Dit zijn de huidige marktwaardes van de duurste Belgische spelers

Als je marktwaarde in drie maanden tijd met 54% stijgt, dan moet je wel heel goed bezig zijn. Romelu Lukaku stapte van Everton over naar Manchester United voor 85 miljoen euro. Volgens onderzoeksbureau CIES is de 24-jarige Belgische aanvaller nu 158 miljoen euro waard. Bijna 56 miljoen euro meer dan in juli dus.

Door zijn uitstekende start komt stijgt zijn transferwaarde aanzienlijk. "Voeg daar nog eens de inflatie, andere dure transfers, contractverlengingen en prestaties op het hoogste niveau aan toe, en je bekomt dergelijke bedragen", aldus het Zwitsers bureau.

Ook De Bruyne behoort tot de forse stijgers. De City-speler wordt nu op ruim 131 miljoen euro geschat, 1 miljoen euro meer dan Hazard, wiens prijskaartje 130 miljoen euro bedraagt. PSG-speler Neymar is weinig verrassend eerste in rang met een marktwaarde van om en rond de 240 miljoen euro. Dries Mertens tot slot is 80 miljoen euro waard volgens CIES.