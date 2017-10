Conte wil topverdediger wegplukken bij Juventus, maar daar moet de Oude Dame niet van weten

De kans dat Chiellini effectief naar Stamford Bridge komt, lijkt echter heel klein. Conte kent de speler nog van in zijn Juventus-periode en de nationale ploeg en zou een nieuwe samenwerking met de Italiaan wel zien zitten, aldus het Italiaanse Calciomercato.

Juventus reageerde gepast door Chelsea en Conte in het bijzonder resoluut de deur te wijzen. "Chiellini is voor geen geld ter wereld te koop", klinkt het bij De Oude Dame. De 33-jarige verdediger speelt al sinds 2005 in loondienst van Juventus en staat er nog onder contract tot medio 2018.