Coosemans zag topclub aankloppen: "Maar ik zag dat niet zitten" en "Nu wel klaar voor topclub"

Coosemans begon bij een topclub, maar moest een stap terugzetten. "Of ik geen spijt heb dat ik destijds moest vertrekken bij Club Brugge? Als je móet vertrekken, is het geen keuze. Ik had op dat moment een gebrek aan ervaring - ik was 18 jaar."

"Het is wel een kans geweest om me te tonen op het hoogste niveau en ik heb veel bijgeleerd. Het probleem was dat ik een paar foutjes maakte op een maand tijd. Die kostten punten en er kwam druk van buitenaf. Vandaag zou ik meer klaar zijn voor zoiets."