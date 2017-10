Portugese journalist over Josué Sa: "Druk schrikt hem niet af"

Deze zomer haalde Anderlecht Josué Sa als defensieve versterking voor de naar Udinese vertrokken Bram Nuytinck. De 25-jarige verdediger staat al enkele wedstrijden in de basis, te meer omdat eerste keuze Spajic enkele weken in de lappenmand ligt. De Portugees hoopt zijn plaats in het hart van de defensie definitief te bemachtigen.

"Hij mag zelfs hopen op een selectie bij de Portugese nationale ploeg", aldus journalist Sergio Krithinas, die Sa nog kent van zijn periode bij Guimaraes. "De verdedigers van Portugal zijn allemaal oud en na het WK is er nood aan nieuw bloed", vertelt hij aan Sud Presse.

Zijn eerste missie zal wel zijn Anderlecht te overtuigen van zijn kwaliteiten. Krithinas twijfelt niet: "Hij was kapitein bij Guimaraes en daar moet je veel moed voor hebben. De supporters daar zijn namelijk heel fanatiek en zelfs agressief tegen de spelers wanneer het niet draait. Hij weet wat druk is en dat schrikt hem niet af".