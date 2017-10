O wee als een match gestaakt wordt door supporters... Pro League sanctioneert voortaan met forfaitscore of puntenaftrek

De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de Pro League keurde het voorstel dinsdag goed, weet Sporza.

Nieuwe regels

Als één supportersgroep verantwoordelijk is, verliest hun club sowieso met een forfaitscore en mogelijk krijgt ze nog een (al dan niet voorwaardelijke) wedstrijd achter gesloten deuren.

verantwoordelijk is, verliest hun club sowieso met een forfaitscore en mogelijk krijgt ze nog een (al dan niet voorwaardelijke) wedstrijd achter gesloten deuren. Zijn ze beide verantwoordelijk, dan worden er twee punten afgetrokken en mogelijk nog een bijkomend punt met uitstel.

verantwoordelijk, dan worden er twee punten afgetrokken en mogelijk nog een bijkomend punt met uitstel. Dit komt allemaal bovenop een automatische boete van 50.000 euro.

De wedstrijd zal op een latere datum vanaf minuut één herspeeld worden.

Via een persbericht kwam er verdere uitleg over die beslising. "De Pro League herhaalt dat het voetbal niet als alibi kan dienen voor zij die door hun daden schade berokkenen aan de clubs. Door deze acties zullen aan de clubs strenge sportieve sancties worden opgelegd."

Charleroi-Standard

De laatste keer dat een match gestaakt moest worden was in december 2016, de Waalse derby tussen Charleroi en Standard. Toen kwam er achteraf veel commentaar op het feit dat er geen duidelijke richtlijnen voor de sancties waren. Bij deze moet dat in principe opgelost zijn.