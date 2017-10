Dus toch mist: Vanhaezebrouck tekende vrijdag reeds en wel om deze opmerkelijke reden

Vanhaezebrouck tekende vrijdag zijn contract in het huis van Herman Van Holsbeeck in Dworp. Een contract voor drie jaar dat hem 1,2 miljoen euro bruto per jaar zal opleveren, plus een serieuze bonus indien hij de titel pakt.

Waarom dan zo lang wachten om het nieuws officieel te maken? Ten eerste omdat men Nicolas Frutos alle mogelijke rust wou geven om de topper tegen Standard voor te bereiden. En ten tweede om de Argentijn geen juridische argumenten te geven bij een mogelijk ontslag. Hij kreeg immers een mandaat voor vier wedstrijden en er was dus al een nieuwe coach voor zijn vierde...