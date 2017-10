De kogel is door de kerk: Vanhaezebrouck deze namiddag voorgesteld bij Anderlecht

Dat zal gebeuren in aanwezigheid van sportief manager Herman Van Holsbeeck. Vanhaezebrouck had al een tijdje een principeakkoord met Anderlecht, maar beide partijen vonden het wijselijker te wachten na het weekend en dus na de topper tussen Anderlecht en Standard.

Vanhaezebrouck tekent in principe voor drie seizoenen bij paars-wit. Vanaf 16.00 uur weten we meer over zijn beslissing om bij Anderlecht te tekenen en zijn sportieve ambities om Anderlecht terug helemaal op de rails te krijgen.