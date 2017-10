Eindelijk eens goed nieuws voor Eurostadion, tenzij...

Eén horde genomen, nog vele te gaan. De gemeente Grimbergen, waar het stadion moet komen, moet nu een openbaar onderzoek instellen en de Vlaamse regering heeft 120 dagen de tijd om het Eurostadion al dan niet te vergunnen, weet Het Nieuwsblad. Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) moet voor eind januari dan de knoop doorhakken.

Maar dat is een probleem, want de UEFA wil al veel vroeger een antwoord. Op 20 november moeten ze weten of Brussel gaststad kan zijn voor het EK 2020. Als er geen sluitend antwoord komt, kan het zijn dat de stekker eruit wordt getrokken...