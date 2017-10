De man die voor het allerhoogste gaat: "Eerst de titel, dan het WK met België"

Manchester City droomt van de titel, maar ook van Europees succes. De Citizens zijn een ploeg die voor de Champions League gaan. En met deze vorm zit dat erin. "Dat gevoel hadden we vorig jaar ook al", grijsde De Bruyne. "We wonnen toen onze eerste tien matchen en uiteindelijk bleven we met lege handen achter."

Al is dit City wel iets indrukwekkender nog. "Ja, ik voel ook dat we nog een tikkeltje beter spelen. Verdedigend staan we ook beter. We pakken nu ook punten tegen de grote ploegen. Daarom deed die winst tegen Chelsea zoveel deugd. We hebben aan iedereen getoond dat we er staan en dat we mee willen doen voor de titel."

Bonus, maar geen prioriteit

In het geheel staat De Bruyne misschien wel op eenzame hoogte. Maar dat interesseert hem dus geen fluit... "Je kan pas individuele prijzen pakken als je prijzen pakt met de ploeg. Het is een bonus, maar dat is niet mijn prioriteit. Laat me eerst maar de titel winnen... En het WK..."