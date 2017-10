Opvallend: nu ook Van Gaal op steeds langer wordend lijstje mogelijke Bayern München-coaches

door Johan Walckiers

Louis van Gaal wordt genoemd als mogelijke opvolger van Carlo Ancelotti

Ook in Duitsland zijn de speculaties over de opvolger van Carlo Ancelotti in volle hevigheid losgebarsten. Eén opvallende naam is daarbij nu opgedoken. Volgens bepaalde media is Louis van Gaal in beeld.