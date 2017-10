Maertens de held op bezoek bij 'zijn' Cercle: "Persoons en Hubert zijn een enorme steun"

"Man van de match? Dat is misschien waar", aldus de altijd bescheiden Mathieu Maertens achteraf. Hij wou vooral het belang van het team onderstrepen. "We gaven amper iets weg, vandaag."

"Ik voel me beter en beter en de groep hangt goed aan elkaar. We hebben ook veel ervaring. David Hubert en Koen Persoons zeggen me steeds waar ik moet lopen, dat helpt me énorm."