Messoudi en ongeslagen Beerschot-Wilrijk blijven op dreef: "Fantastische cijfers"

"Het is een vernedering geworden, maar op basis van de tweede helft is het een verdiende overwinning", zegt Messoudi. "Een pluim aan de hele ploeg. Vanaf de eerste tot en met de laatste minuut hebben we alles gegeven. Ik ben heel fier op onze ploeg."

Bij de vier goals tegen Lierse waren enkele pareltjes. "Het waren allemaal mooie goals met snelle combinaties en goede omschakelingen. Het doet heel veel deugd om op deze manier te winnen. We hebben acht wedstrijden gespeeld en nog geen enkele match verloren. Dat zijn fantastische cijfers."

Eerste periodetitel

De ploeg van Marc Brys is op koers om de eerste periodetitel te winnen. Al resten er nog zes speeldagen. "We staan slechts drie punten voor op Cercle. Elke wedstrijd is belangrijk. We hebben minder recuperatietijd dan Cercle Brugge met onze matchen op woensdag en zaterdag. Maar tegen Tubize moeten we vol voor die drie punten gaan", besluit Messoudi.