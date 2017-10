Frutos geen T2, ondanks aandringen Vanhaezebrouck: hij verlaat de club

Ook Nicolas Frutos, die het huis kent en na het afscheid van René Weiler als T1 ad interim aan de slag was, kwam in beeld om de nieuwe technische staf te vervoegen. De Argentijn had maandag nog een uur lang een gesprek met Vanhaezebrouck, maar zei uiteindelijk net als Vanderhaeghe nee voor een functie in de schaduw.

Voorstel geweigerd

"We hebben Frutos gevraagd om T2 te worden, maar dat voorstel heeft hij geweigerd", liet manager Herman Van Holsbeeck weten. "In onderling overleg kwamen we overeen om het contract te beëindigen."

Van Holsbeeck benadrukte dat Yves Vanderhaeghe eveneens op de lijst stond met kandidaten, maar de gewezen trainer van KV Oostende blijft liever T1.