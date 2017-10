Opmerkelijk: Nederlandse eersteklasser wil doelman van Belgische tweedeprovincialer (en ook Belgische profclubs geïnteresseerd)

Scheepers staat in doel bij St. Elen, een Limburgse tweedeprovincialer. "Ik heb al een paar telefoontjes van Roda JC gekregen. Die belangstelling is natuurlijk fijn, maar ik blijf met mijn voetjes op de grond", zegt hij in HBvL. "Ik concentreer me toch vooral op mijn prestatie bij Elen. Ik zit daar namelijk heel goed. Ik ben als vijfjarige hier begonnen. Dan is het natuurlijk schitterend als je je kans krijgt in de eerste ploeg."

Maar niet enkel Roda ziet iets in de jonge doelman. "Ik ben als jeugdkeepertje al mogen gaan testen bij Standard Luik, Westerlo, STVV en MVV. Maar ik besef ook dat als ik echt hogerop wil geraken, het na dit seizoen zal moeten gebeuren. Ik zit ook in mijn specialisatiejaar 'elektrische installaties' op de scholencampus in Maaseik. Ik zou me dus volgend jaar volledig kunnen toeleggen op het keepen."