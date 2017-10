Roef beleefde de spanning tussen zijn fans en die van Antwerp vanop de eerste rij: "Veel tijd om te coachen was er niet"

Voor Roef was het verschil tussen de eerste en de tweede periode niet alleen groot omwille van de score - van 0-0 naar 3-0. In de eerste helft voelde de doelman de spanning tussen de twee supportersclans in zijn nek, terwijl hij na de pauze in het doel voor de lege tribune stond.

"Als je tegen Antwerp speelt, dan weet je dat de helft van het stadion gevuld is met Antwerpfans. De twee legioenen hebben er een mooie wedstrijd van gemaakt. Dat is ook voor ons leuk om in te spelen", zegt Roef.

"Welke kant ik zelf verkies? Ik heb geen speciale voorkeur", gaat de doelman verder. "Zonder lawaai van de fans kan ik mijn ploegmaats natuurlijk iets makkelijker sturen. Nu moest ik de dode momenten in de match afwachten, maar die waren er nauwelijks." (lacht)

"Ik voel me lekker bij W-Beveren en ben in een goeie ploeg terechtgekomen. We spelen goed voetbal, dat is ook voor een keeper aangenaam."