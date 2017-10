Ex-spits van Beerschot, Lokeren en Roeselare gaat in Nederland de concurrentie aan met Vancamp

Malki traint al enkele weken als transfervrije speler mee bij Roda JC. Algemeen directeur Wim Collard bevestigde voor Voetbal Internationaal dat een contract nabij is.

"Beide kanten beseffen dat het niet zonder risico's is om na een succesvolle periode weer met elkaar in zee te gaan. Daarom hebben we ruim de tijd genomen om weer aan elkaar te wennen. Dat is positief verlopen, dus is nu de intentie er samen uit te komen."

Publiekslieveling komt thuis

Voor Anderlecht-huurling Jorn Vancamp is de aanvallende versterking wellicht minder goed nieuws. De Syriër speelde al eens twee seizoenen voor de Kerkradenaars en maakte toen 42 competitiegoals. Verder speelde hij bij ons ook voor Union, Roeselare, Germinal Beerschot en Lokeren.