Vanderhaeghe bedankt voor Anderlecht, Frutos nu steeds nadrukkelijker in beeld

Vanderhaeghe heeft nog andere opties en wil zien hoe die uitdraaien. Hij was gecharmeerd door het aanbod van paars-wit en overwoog het serieus, maar uiteindelijk besliste hij om in functie van zijn onmiddellijke toekomst geen stap terug te zetten.

Dat betekent wel dat de functie als assistent van Vanhaezebrouck nog steeds open ligt. Bij Anderlecht hopen ze dat Nicolas Frutos zich wil schikken in die rol, want eigenlijk willen ze hem niet echt kwijt. Onder de vleugels van een topcoach zou hij verder kunnen doorgroeien. Karim Belhocine is ook wel nog steeds een optie.