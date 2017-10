Deze club wou in 2009 Kaká voor een recordbedrag naar Engeland halen

Ricardo Kaká staat sinds 2014 onder contract bij het Amerikaanse Orlando City, dat hem wegplukte bij AC Milan. In gesprek met FourFourTwo onthult de Braziliaanse middenvelder dat Manchester City in 2009 zeer geïnteresseerd was in zijn diensten en bereid was een recordbedrag voor hem neer te tellen.

112 miljoen euro bedroeg de aangeboden som. Nu normaal, toen een gigantisch bedrag. Milan accepteerde het bod, maar het was nog steeds Kaká die het slotwoord had. Die zag een avontuur in Engeland niet zitten en weigerde het voorstel van de Citizens.

"De onderhandelingen waren vergevorderd. Het enige wat mij scheidde van City was een handtekening. Ik kwam echter tot de conclusie dat het nog niet de juiste tijd was om naar City te gaan."

City was bereid ver te gaan voor de sterspeler van AC Milan."Ik zou de eerste grote speler in het nieuwe project zijn, maar was niet overtuigd dat het zou werken. Het was veiliger om te blijven in Italië toen", aldus de Braziliaanse 92-voudige international.