Wie neemt de rol van Romelu Lukaku over? Roberto Martinez ziet twee opties: "Dit is een interessante situatie"

Naast Big Rom kan enkel Dries Mertens dit seizoen gelijkaardige statistieken voorleggen, maar Martinez is duidelijk. "Dit is een opportuniteit voor een andere diepe spits, Michy Batshuayi of Divock Origi", zei de Catalaan woensdag.

Dé kans dus voor Batsman tegen Bosnië, al wil de bondscoach dat zelf niet zeggen. "Divock heeft opnieuw een belangrijke rol, diep in de spits bij Wolfsburg. Ook hij kan ons met zijn niveau veel bijbrengen."

Ik had wat schrik over de instelling van de spelers, maar mijn gevoel nu is goed

"Michy deed het dan weer goed in de oefeninterland tegen Tsjechië. Ik ga niet zeggen dat de ene spits boven de andere staat. Ik vertrouw op al mijn aanvallers", aldus Martinez in zijn gekende stijl.

De kwalificatie is voor de Duivels al binnen. Toch ziet de bondscoach scherpte richting de laatste twee groepsduels. "Ik haf vooraf wat schrik over de instelling waarmee de spelers naar hier zouden afzakken, maar na enkele trainingsdagen heb ik een zéér goed gevoel over mijn groep."