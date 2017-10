Alle puzzelstukjes vallen op hun plaats: wordt Batshuayi nu eindelijk de titularis van Chelsea?

"Wat ik moet doen om eindelijk titularis te worden? Nóg meer scoren en beslissender zijn", aldus een lachende Batshuayi op de persbabbel van de Rode Duivels (lees hier meer).

In die zin is hij alvast goed aan het seizoen begonnen. Batsman was al goed voor vijf doelpunten in acht matchen, met name zijn last-minutegoal tegen Atlético Madrid in de Champions League was er eentje die we niet snel zullen vergeten. Hij is trouwens ook de efficiëntste speler in Europa (lees hier meer).

Niemand bij Chelsea twijfelt aan de kwaliteiten van Batshuayi, maar op geen enkel moment was hij eerste keuze. In de huidige omstandigheden kan hij daar eindelijk verandering in brengen.

Interlandbreak

Bij de Rode Duivels zal Romelu Lukaku ongetwijfeld eerste keuze blijven, maar die heeft last van zijn enkel en ook Christian Benteke is wekenlang buiten strijd. Het is dus heel goed mogelijk dat Batshuayi tenminste voor de komende kwalificatiematchen in de basis staat en zich dus ook op dat niveau kan bewijzen.