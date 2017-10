Vanderhaeghe legt uit waarom hij koos voor Gent in plaats van Anderlecht

Na even debatteren mocht het dan toch, en dus werd Vanderhaeghe prompt omsingeld door een journalist of twintig. Waarom hij niet voor Anderlecht koos, wou iedereen weten.

Anderlecht ving bot

"Ik heb bedenktijd gevraagd en daarna kwam AA Gent op de proppen. Ik ben ook iemand die niet hele dagen thuis kan zitten. Maar ik had nooit verwacht dat het zo snel zou gaan", legde Vanderhaeghe uit. "Ik heb Hein nog niet gesproken over Gent. Enkel dat de keuze niet op Anderlecht gevallen was."

Anderlecht is toch een speciale club voor Vanderhaeghe, maar hij wou zijn rol als hoofdcoach niet opgeven voor een rol in de schaduw. "Ik was goed bezig als T1 en wou dat verderzetten."