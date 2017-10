Beerschot-Wilrijk verloor nog niet dit jaar, ook dit seizoen kunnen de Antwerpenaren prachtige cijfers voorleggen

Na zeven speeldagen staat Beerschot-Wilrijk momenteel comfortabel aan de leiding met 21 punten. Eerste achtervolger OH Leuven volgt op 16 punten. Tubeke, de tegenstander van gisteren, staat laatste in de stand met 5 punten. Lierse en Roeselare werken vanavond nog wel hun wedstrijd af. Wint Roeselare, dan klimt het over Union naar plek 4.



Wat het aantal goals betreft, moet Beerschot-Wilrijk zijn meerdere kennen in OH Leuven. Op den Dreef en buitenshuis scoorde OH Leuven al 20 keer, Beerschot-Wilrijk 19 keer. In Tubeke hebben ze geen goalgetter in de rangen, daar oogt de balans erg pover: vijf goals in negen wedstrijden. Lierse en Roeselare wisten ook nog maar 10 keer het net te vinden.

Beerschot-Wilrijk-trainer Marc Brys mag zijn verdediging + doelman dan weer op de borst kloppen. De club staat ruim aan de leiding gelet op het aantal tegendoelpunten. Doelman Clepkens moest nog maar vijf keer de bal uit zijn net vissen. De doelman van Union en OH-Leuven moesten zich al negen keer omdraaien. Roeselare staat laatste in deze ranking met 19 tegendoelpunten.

Ook wat het aantal gewonnen wedstrijden betreft, weinig verrassingen. Beerschot-Wilrijk won er zes en verloor nog niet dit seizoen. Drie keer draaide de wedstrijd uit op een gelijkspel. Cercle Brugge staat derde in de stand, maar heeft wel één wedstrijd meer gewonnen dan OH Leuven. Vijf keer wonnen de Bruggelingen, maar ze verloren wel vier wedstrijden. Leuven won vier keer, maar verloor slechts één keer.

Uit deze statistieken kunnen we concluderen dat Beerschot-Wilrijk fantastisch aan het nieuwe seizoen begonnen is. De weg naar 1A is nog lang, maar als de Antwerpenaren op dit elan verdergaan, maken ze een grote kans. Het zou een vierde promotie op rij betekenen. De fans mogen al stilletjes beginnen dromen op het Kiel...