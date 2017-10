Twee Belgen in de lijst van grootste toptalenten ter wereld

De twee Belgen spelen niet in eigen land, maar voor een Italiaanse ploeg. In de laars is Kéres Masangu aan de slag bij de jeugd van AS Roma, dat de 17-jarige middenvelder vorig jaar overkocht van KV Mechelen. Dat leverde Malinwa 180.000 euro op. Masangu heeft in vijf wedstrijden een goal en een assist op zijn naam staan.

Flor Van Den Eynden verliet KV Mechelen eveneens voor een avontuur in de serie A, bij Inter Milaan. Daar werd de 17-jarige verdediger verenigd met Xian Emmers en Zinho Vanheusden, twee evenzeer beloftevolle Belgische spelers. De speler staat bekend om zijn intelligentie, uitstekende pass en dito positiespel.

Vorig jaar kregen Thibaud Verlinden, Mile Svilar en Indy Boonen een plaatsje op de prestigieuze lijst van The Guardian. In 2015 viel de eer te beurt aan Azzaoui, terwijl huidig AS Monaco-speler Youri Tielemans in 2014 tot de beste 60 behoorde.