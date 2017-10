Anderlecht-huurling Lukebakio ging in discussie met zijn coach Mazzu: "Dat aanvaardde ik niet"

"Dodi heeft er een uitmuntende voorbereiding en seizoensstart opzitten, maar ik voelde wat vermoeidheid bij hem optreden", verklaarde Charleroi-coach achteraf zijn beslissing. (Lees er HIER meer over)

Keuze van de coach

Opvallend was natuurlijk dat Lukebakio pas na de opwarming te horen kreeg dat hij niet in actie zou komen. "Daar hebben we na afloop een discussie over gehad", vertelt de winger in L'Avenir. "De coach legde zijn keuze uit, maar die aanvaardde ik niet. Ik was er niet mee akkoord, wat er uiteindelijk niet toe doet want de trainer beslist."

Lukebakio vond bij Charleroi na twee moeilijke jaren zijn spelplezier terug en wil maar wat graag wekelijks spelen. "Ik blijf hard werken zoals ik bezig was. Dit incident zal geen invloed hebben op mijn motivatie."