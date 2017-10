Gewenste kandidaat-assistent van Vanhaezebrouck blijft een optie, maar die blijkt niet makkelijk haalbaar

Anderlecht probeerde Yves Vanderhaeghe aan Vanhaezebrouck te koppelen en Nicolas Frutos aan boord te houden. Beide ambitieuze trainers bedankten echter voor een rol in de schaduw. Vanderhaeghe werd woensdag overigens de nieuwe T1 van AA Gent, nota bene de ex-club van Vanhaezebrouck.

Wie wel nog een optie blijft is Karim Belhocine. De Franse Algerijn werkt momenteel als sportief directeur bij KV Kortrijk. Eerder twijfelde de oud-voetballer al over het voorstel van paars-wit, aangezien ook hij al proefde van het hoofdtrainerschap. Het Laatste Nieuws laat echter weten dat hij momenteel ook te duur is.