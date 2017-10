Brys tevreden met drie punten, niet met manier waarop: "Drie gouden punten? We hebben er vier gouden verloren"

Geen verdiende overwinning voor de leider? "Niet echt", zei Marc Brys na afloop. "Het enige positieve is dat we zulke moeilijke matchen kunnen winnen. Twee of drie keer per seizoen heb je een mindere match. Als je tegen dit ploegen geen balbezit hebt, dan krijg je een moeilijke avond tegen een fysiek sterke ploeg. Na twee passes waren we telkens de bal kwijt."

Voetballend stelde het niet veel voor bij de bezoekers. "We waren niet geconcentreerd genoeg. We gaven wat weg, maar gelukkig hadden we een goede keeper in huis. Gelukkig hebben we voldoende talent in huis om altijd te kunnen scoren. Nét dat heeft de drie punten opgeleverd."

Punten welgekomen

"Dat dit drie gouden punten zijn? We hebben er vier gouden verloren", vervolgt Brys. "Zo moeten we het ook bekijken. Moet je nu 'happy' zijn met deze wedstrijd? Nee. De punten zijn welkom. We hebben dit aantal punten in totaliteit verdiend. We zitten op schema om ons doel te bereiken. We gaan nu proberen om Cercle thuis partij te geven en dan zien we wel", houdt de coach de voetjes op de grond.