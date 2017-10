Rode Duivel verkiest Kane boven Lukaku: "Hij kan alles"

Toby Alderweireld, ploegmaat van Kane bij Tottenham, kreeg de moeilijke vraag toegeslingerd. En in plaats van zijn joker in te zetten, gaf hij toch een eerlijk antwoord. "Ik ben misschien bevooroordeeld, maar ik zou Kane voor niemand willen ruilen. Je ziet bij hem die drive om de beste van de wereld te worden."

Lukaku is zijn maatje bij de nationale ploeg, maar Kane ziet hij dagelijks aan het werk. "Waar hij goed in is? In alles! Niet enkel koppen of trappen naar doel, maar ook in het spel. Hij is enorm slim. Pas op, Romelu staat in hetzelfde rijtje, maar ik werk niet elke dag met hem samen. Ik ken Romelu en weet hoe goed hij is."