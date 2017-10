"Dit was de zwakste prestatie van Beerschot-Wilrijk sinds die twee jaar dat ik hier ben", neemt Denis Prychynenko geen blad voor de mond. "Maar het maakt niet uit, want we hebben de drie punten beet. We verloren kostbare punten in Lierse en op het veld van OHL, maar die hebben we nu terugverdiend."

Kleine déja-vu in het slot van de wedstrijd. Tubeke kreeg een vrije trap op een zeer interessante plek. Anderhalve week geleden leverde een soortgelijke fase tegen OHL nog een tegendoelpunt op. "Ik was er zeker van dat ze niet gingen scoren", lacht de centrale verdediger zelfverzekerd. "Dit Tubeke was nochtans een goede ploeg die veel vechtlust toonde."

Nu Cercle

Zaterdag staat er de cruciale thuismatch tegen nummer drie Cercle Brugge op het programma. Indien de leider in 1B wint, dan staat Cercle al op 9 punten. "Als we die match winnen, hebben we een goede kans om de eerste periode te winnen", besluit Prychynenko.