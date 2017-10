Carrasco laat zich niet uit lood slaan door zijn positie bij Duivels: "Ik ben ook geen linksachter hé"

Carrasco heeft met drie goals en twee assists zijn seizoensstart niet gemist. Door zijn andere positie kan hij die statistieken voorlopig niet voorleggen bij de nationale ploeg. "Maar goed, ik weet niet of dit de beste start uit mijn carrière is. In de Champions League had ik bijvoorbeeld beter kunnen doen. Maar mensen kijken enkel naar statistieken."

"Je kan een supermatch spelen zonder een goal te maken of assist te geven, maar de mensen die de match niet gezien hebben, kijken enkel naar die streepjes achter je naam bij de wedstrijdgegevens in de krant. Dat wil ik nog verbeteren, want tegenwoordig zijn statistieken alles wat telt."

Na Griekenland kreeg hij wel redelijk wat kritiek, want hij liet zijn man in zijn rug weglopen en daar viel de goal uit. Al heeft hij het excuus dat hij op een positie speelt die niet echt de zijne is. "Kijk, ik heb wel het loopvermogen en de fysiek om daar te spelen."

"Dankzij Simeone kan ik ook meer defensief werk voor mijn rekening nemen. Maar ik ben ook geen linksachter hé. Ik ben niet de man die duels gaat winnen aan de lopende band, die ballen recupereert en die kopduels gaat winnen. Als aanvaller speel je egoïstischer, bij de nationale ploeg speel ik lager en dan moet je andere dingen doen."