OFFICIEEL: Over en uit met de geruchten, clubmonument ondertekent levenslang contract bij Barcelona

Vrijdagmiddag kondigde FC Barcelona aan dat Andres Iniesta een contract voor het leven heeft ondertekend. Dat houdt in dat hij zonder uitzondering tot het einde van zijn carrière in Camp Nou blijft.

De 33-jarige middenvelder speelt er al sinds 1996. Met maar liefst 639 wedstrijden op zijn teller staat hij tweede in de rangschikking van trouwste spelers aller tijden.

Over het contract van Messi gaf Barça (nog) geen info vrij.

[BREKING NEWS]

