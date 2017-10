Brazilianen allemaal in ademnood: "Onmenselijk", schreef Neymar

Neymar en co werkten eigenlijk een verplicht nummertje af, want ze waren al geplaatst voor het WK. Bolivia is thuis echter amper te kloppen. Hun stadion, Estadio Hernando Siles in La Paz, ligt exact 3.637 meter boven zeeniveau.

En dat levert voor de meeste mensen wel wat problemen op, ook voor topsporters. "Onmenselijk om in deze omstandigheden te spelen", schreef Neymar op Instagram. En daarbij ook een foto van alle Brazilianen die aan zuurstofmaskers hingen.