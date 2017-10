Jeugdtrainer die supportersbussen Beerschot Wilrijk aanviel logischerwijze ontslagen: "Geen voorbeeld voor de jeugd en absoluut ontoelaatbaar"

Dieter M. is één van de Antwerphooligans die momenteel in de gevangenis zit voor de raid. Jozef Nevelsteen, voorzitter van SK Schoten, laat in Gazet van Antwerpen weten dat ze de jeugdtrainer meteen ontslagen.

"Zelfs als hij vrij zou komen, zal hij dit weekend niet naast het veld staan", meent hij. "Zijn taak wordt overgenomen door een andere afgevaardigde. De daden waarbij hij betrokken raakte, zijn geen voorbeeld voor de jeugd en zijn absoluut ontoelaatbaar. Einde verhaal."

Celstraf

Maandag moeten de zes aangehouden verdachten voor de rechtbank verschijnen. Ze riskeren een celstraf van vijf jaar voor bendevorming, zware slagen met voorbedachtheid en vernieling in bende met geweld.