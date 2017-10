"Beerschot Wilrijk is 100% klaar om een goed figuur te slaan in 1A", maar ook: "Ons hoofddoel blijft top vier"

Beerschot Wilrijk-trainer Marc Brys beseft dat de buit zeker nog niet binnen is en dat het heel snel kan keren in een systeem als dat van eerste klasse B (lees hier meer). Maar stel dat ze toch naar de hoogste klasse gaan...

"Dat is een heel hypothetische vraag", zegt Brys aan Sporza. "Het is niet onrealistisch, maar het zal heel moeilijk zijn. We mogen ons niet vergalopperen in het verleggen van onze doelen."

"De hoofdzaak blijft om bij die top 4 te raken. Maar stel dat we toch promoveren, dan ben ik er 100 procent zeker van dat Beerschot Wilrijk klaar is om een goed figuur te slaan in 1A", besluit hij.